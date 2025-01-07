台CPI連3年破2%　房租外食漲幅驚人

“主計總處”公布2024年12月消費者物價上漲率（CPI）為2.10%。(圖:“主計總處”提供) 中評社台北1月7日電／台“主計總處”今天公布2024年12月消費者物價上漲率（CPI）為2.10%，去年全年CPI則上漲2.18%，連續3年突破2%的通膨警戒線。“主計總處”官員表示，12月蔬菜漲幅創40個月高點。此外，房租類全年年增率達到2.45%，外食年漲3.14%，都讓外食族及房客吃不消，這是民眾對物價感受依舊深刻的原因。



“主計總處”統計，2024年12月CPI年增率為2.10%，漲幅較11月的2.08%擴大，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.65%。從2021年8月開始就逐步升高，全年通膨指數1.95%。2022年2.95%、2023年2.50%，加上2024年2.18%，連續三年破通膨警戒線。



“主計總處”專門委員曹志弘分析，儘管CPI連續3年突破2%，漲幅已連兩年收斂；按季觀察核心CPI趨勢變化，核心CPI漲幅連8季收斂，從2022年第4季的高點2.85%，降至今年第4季的1.67%。主要“國家”需求疲弱，使得國際農工原料價格下滑，曹志弘表示，以美元計價的進口物價指數連續26個月下跌，對台灣境內的物價也有穩定作用。



觀察12月物價概況，以食物類上漲4.05%漲幅最大，主因是蔬菜受到先前風災豪雨，以及低基期影響，價格上漲30.69%，創40個月來最大漲幅；其餘水果、外食費價格同樣上漲。



以12月CPI上漲2.10%的結構來看，光是食物類，就影響總指數上漲1.1個百分點。“主計總處”綜合普查處專門委員曹志弘補充，蔬果受到天候因素影響，價格漲幅較大，但這是短期現象，觀察“農業部”批發價格，今年1月初已明顯下滑。



曹志弘表示，回顧2024年全年物價情勢，去年CPI漲幅為2.18%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.88%。且房租上漲2.61%，雖低於11月，仍創下28年半的次高紀錄；再看按購買頻度別觀察的“每月至少購買一次者”，上漲3.12%，高於整體CPI平均，這便是民眾對物價感受依舊深刻的原因。



另外，“主計總處”今天也公布高齡家庭CPI，2024年高齡家庭CPI年漲2.37%，漲幅高於全體家庭平均的2.18%，主因是居住、食物、醫療保健權重較高，正好也是漲幅較大的類別。