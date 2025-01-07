藍白聯手調高警消退俸　“政院”：無法接受

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／“立法院”今天三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，將警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員的退休所得替代率上限提升至80%。針對藍白再度聯手通過法案，“行政院”發言人李慧芝下午指出，“立院”在野黨團違反誠信，在法案三讀前未徵詢“政院”意見、也未指明預算來源，對此“政院”無法接受，並表達遺憾。



“銓敘部”指出，將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。



對此，“內政部”表示，此修法不僅衝擊退撫基金財務，也恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用疑義，違反相關退撫規定。



李慧芝重申，“行政院”卓榮泰院長去年11月7日在院內與“立法院”在野黨團達成共識決議，未來“立法院”在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依“憲法”第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條等規定，先指名預算來源、徵詢“行政院”意見並協調可行性財源。



李慧芝遺憾表示，本次修法內容需要大幅增加支出預算，但在野黨團卻違反當時的承諾，除了沒有徵詢“行政院”意見外，也沒有指出預算來源；不僅如此，原提案不尊重“考試院”所提意見，在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員，“銓敘部”指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠“行政院”公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。“行政院”對此無法接受，並表達遺憾。收到法案後，“政院”將依“憲法”賦予“行政院”之權力，研議各種可能的“憲法”救濟途徑。