中評關注：民眾黨中央委員17搶9有四變數

民眾黨2023年1月14日舉行第三屆中央委員選舉。第四屆中央委員選舉將於1月19日舉行。 （照片：民眾之聲YouTube） 中評社桃園1月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨19日將進行第四屆中央委員選舉，登記參選的17人將搶9席，看似有二分之一的當選機率，但有民眾黨地方人士向中評社分析，這次民眾黨中央委員選舉存在包括連任優勢、派系鬥爭、換票、“直轄市”和非“直轄市”黨代表席次不均等四大變數存在，也讓選情顯得更詭譎多變。



民眾黨中央委員2023年1月選出的第三屆中央委員共有15席，但本屆扣掉民眾黨前主席柯文哲指定的中央委員林富男1席後，這次將會產生14席中央委員，而包括民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召吳春城、總幹事麥玉珍、新竹市代理市長邱臣遠和民眾黨台北市議會黨團總召張志豪等5人為當然中央委員，所以將由111名黨代表選出9席中央委員。



變數一，民眾黨日前公布的中央委員登記參選名單共有17人，其中張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏、孫正華、江和樹等5人爭取連任現任中央委員，其餘12人則是新登記參選。照理說，爭取連任者除非有特殊狀況，否則勝選機率應該較大，也因此這12位新的候選人恐怕只能爭取剩下的4席中央委員，當選機率僅剩約三分之一。



變數二，這17名候選人背後其實各有派系支撐，目前外界普遍認為共分為柯文哲派、黨中央派和地方派等三大派系，其中黨中央派又以黃國昌和黃珊珊為首，地方派則有蔡壁如蠢蠢欲動，但不管這17人的派系歸屬如何，卻因民眾黨的黨齡僅有5年多，實在太年輕，導致各派系間的界線若有似無，加上柯案延燒，都讓這屆中央委員選舉更顯暗潮洶湧。



變數三，因每名黨代表最多可圈選3位候選人，而根據過往的投票經驗顯示，複數選票會大幅增加各候選人間彼此合縱連橫的“換票”機率存在，而通常換票的狀況在相同派系的候選人間會更明顯，彼此都希望能透過換票來增加得票數與當選機會，但也因換票變數讓派系界線更顯模糊，導致為了讓某位候選人落選而出現跨派系合縱連橫的狀況發生。

