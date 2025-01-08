台中市長選舉民調　江啟臣贏蔡其昌7%

若由江啟臣角逐台中市長與綠委蔡其昌對決，雙方差距僅有7個百分點。（照片：TVBS民調中心） 中評社台北1月8日電／《TVBS民調中心》7日公布最新民調顯示，若中國國民黨推出“立法院副院長”江啟臣角逐台中市長，並與民進黨籍“立委”蔡其昌對決，雙方的支持度差距僅有7個百分點（43%：36%）；但若民進黨改派民進黨籍“立委”何欣純或台“交通部長”陳世凱，江啟臣皆獲得壓倒性勝利，大贏24到32個百分點。



民調顯示，若2026年台中市長選舉若由江啟臣代表國民黨參選，而蔡其昌代表民進黨出馬，江啟臣獲得43%的支持，蔡其昌則為36%，然而，仍有22%的選民未決定支持對象。



若民進黨改派何欣純與江啟臣對決，民調顯示50%支持江啟臣，26%支持何欣純，雙方差距24個百分點，另有23%未決定。若綠營對手改成“交通部長”陳世凱，53%支持江啟臣，21%支持陳世凱，雙方差距32個百分點，另有26%未決定。



交叉分析指出，江啟臣、蔡其昌兩人在各年齡層支持度有顯著差異，30至39歲的選民中，有57%支持蔡其昌，明顯領先江啟臣的33%，反之40歲以上的選民則較偏向支持江啟臣，支持度超過50%。



若國民黨改由曾任台中副市長的“立委”楊瓊瓔參選，與民進黨蔡其昌對決，36%支持楊瓊瓔，38%支持蔡其昌，蔡有勝出可能，雙方差距僅2個百分點。若綠營對手是何欣純或陳世凱，與楊瓊瓔支持度比例分別為，楊瓊瓔37%對上何欣純33%，楊瓊瓔41%對上陳世凱的28%，藍營仍勝出。



從政黨支持度來看選民意向，民進黨支持者中有81%選擇支持蔡其昌，僅8%支持江啟臣；國民黨支持者則有83%支持江啟臣，10%支持蔡其昌。



值得注意的是，在民眾黨支持者之中，偏向江啟臣的比例為56%，衹有24%支持蔡其昌。至於中立選民部分，江啟臣略微領先蔡其昌，37%的中立選民選擇支持江，而支持蔡其昌的有27%。不過仍有36%的中立選民尚未表態。



本次由《TVBS民調中心》所做台中市長選舉民調，調查時間為2024年12月26日至2025年1月6日間進行，調查時間涵蓋每日18:30至22:00，並以電話後四碼電腦隨機抽樣方式進行，有效樣本數為806位20歲以上的台中市民，樣本範圍覆蓋台中市各區，調查結果的抽樣誤差在95%信心水準下為±3.5個百分點，經費來源為《TVBS》。