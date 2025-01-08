綠狂打警消退撫　藍鐵票漸歸隊

2018年退休警消不滿蔡政府年金改革，上千名公教警消退休人員聚集“立法院”周邊抗議。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／“立法院”會7日處理《警察人員人事條例》修正草案，提高警察退休所得替代率至80%，民進黨高喊“提修憲”。台媒分析，民進黨執政南部縣市早期為了改善生活，從警者不少。民進黨狂打警消退撫議題，必須小心政治後座力。



台灣早期有句俗話，“嘉義出警察跟流氓”，意思是偏鄉之地，討生活不易，若沒淪為流氓，就是跑去當警察，起碼是鐵飯碗，可以改善家計。直到實施警察特考之後，才逐漸消除以生計為報考主要考量的現象。但在民進黨執政的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，這些南部及離島縣市，早期確實有不少人從警。



根據《中時新聞網》分析，軍公教、警消人員一向被視為藍營的鐵票，但在民進黨執政縣市，經過多年努力耕耘，這群身在“綠營鐵票區的藍營鐵票”，界線愈趨模糊，也漸漸消弭了“顏色”這道鴻溝。



分析指出，昨天通過的法案，國民黨團、民眾黨團提高警察退休所得替代率至80%，民進黨在法案通過後，喊出“國民黨執意要推翻改革成果，為了選舉利益站在世代正義的對立面”？以“世代正義”凸顯退休警察的“不正義”，有如當初民進黨蔡英文時期推動年金改革的翻版。但是用扣上帽子的方式，發動階級與世代的鬥爭，似乎也枉顧這群人的“正義”，恐將撼動綠營執政縣市的退休警察家庭，讓好不容易位移的政治板塊，又將逐漸歸位。



2018年退休警消團體號召“警消不服從”上街頭抗議，要求比照軍人脫鉤處理。對他們來說，警消工作亦有高度危勞特性，這些感受，不是外人可以去做任何評量的。



分析點出，民進黨2024延續政權，卻已不像蔡英文時期完全執政、有底氣對抗反年改團體。目前國會面臨朝小野大局面，已有很大困境。而2026地方選舉將至，民進黨若想用“地方（執政縣市）”包圍“中央（國會）”反制，必須思考的是，只擴大政治光譜是不夠的，還得尋求更多支持。



分析點出說道，除了南部執政縣市，離島與原住民從警者都不少。昨天投票時，民進黨原住民“立委”伍麗華就被外界解讀為“原住民警察很多”，只好投棄權票，而澎湖綠委楊曜也缺席。民進黨執政困頓之際，除了要年輕人的選票，其他的選票也應該要緊緊掌握，製造族群、世代對立絕非上策。