警消退俸調高後　官方估8成退警月領7.4萬

警察人員人事條例修正草案三讀通過。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／“立法院”7日三讀通過《警察人員人事條例修正案》，將退休警消所得替代率最高提升到80%。根據“銓敘部”統計，修法後，八成退休基層警察月退休金可領到新台幣74544元，將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。



“銓敘部”指出，單獨提高警察退休所得替代率，將破壞公務人員退撫制度必須公平對待所有成員的“憲法”平等原則，這是“銓敘部”基於守護“憲法”平等原則之責，無法認同這樣修法提議的最重要理由。由於警察人員和其他公務人員，包括其他各類危勞人員，都適用同一部退撫法律，同屬相同退撫基金下，繳交相同費率和相同繳費標準，結果退休給付標準卻大不同，將使退撫制度首重的公平對待原理完全喪失殆盡。



“銓敘部”表示，單獨提高警察人員替代率，也將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1,700餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。



針對因警察在職時工作危勞而調高其退休給付替代率的理由，“銓敘部”表示，現職警察是危勞工作，但已退休警察人員已脫離危勞之工作環境，而且依據統計退休者平均死亡年齡也沒有比20歲以上民眾和其他公務人員為低，表示退休金支領年數也不會更少。此外，現有退撫制度對現職危勞工作者也已有特別對待，包括自願退休年齡和支領月退年齡都可提早10歲，因公撫卹的給付標準也更高等，就是為了要特別照顧身處危勞環境的警察人員，使其有更好的退休撫卹條件。



對於參考軍人退休給付替代率90%的說法，“銓敘部”也認為並不適合援比，這是由於警察工作危勞狀況和軍人仍有不同，更重要的是，軍士官因有最大服役年限的強迫退役制度，所以役期短、年資更很少超過30年以上，和警察差距甚大，即使有更高的所得替代率，然實際月退所得仍低於同職級之警察人員。另外，軍人退撫制度和基金也自成一套，有別於公務人員。