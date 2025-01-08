藍趁勝追擊　將修法阻公教退休金遞減

2018年退休軍公教人員上街頭抗議年金改革。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／“立法院”會7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警消、海巡等退休金。中國國民黨籍“立委”另提《公務人員退休資遣撫卹法》修法，刪除蔡英文執政時訂定的公務員年金逐年遞減制度。該法案目前仍在司法及法制委員會初審，將於下會期續推，至於是否列入下會期優先法案，仍待討論。



“立法院”司法及法制委員會去年12月5日首次排審國民黨“立委”所提《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，藍委共提出20個修法版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止逐年降低所得替代率。不過，當時綠營舉牌抗議，主張年金修法應該要“先公聽、再審查”。



當天排案的國民黨籍召委吳宗憲從善如流，表示去年12月9日，由民進黨召委鍾佳濱排定一場公聽會，而吳宗憲也於12月16日排定第二場公聽會，讓正反兩方的學者專家暢所欲言，充分討論。



公務人員協會前理事長李來希在公聽會痛批，退休軍公教人員只是提出很卑微的要求，年金已經砍這麼多了，在物價上漲的時候，可以讓軍公教喘一口氣了。重新檢討過去的制度，本來法律明定5年就該滾動式檢討，“結果‘銓敘部’卻拿出一個糊弄的報告出來，退休軍公教朋友哀鴻遍野”。



台灣公共治理協會理事長何昀峯則為修法反方，他認為“年金霸凌我們公務人員”。他說，發言者都是資深前輩，沒有年輕的公務人員到場，年輕公務員更在意的是“職業尊嚴”、“適當的公務分配”和“合理的待遇”。



由於“立院”本會期已近尾聲，重心將放在總預算審查，因此《公務人員退休資遣撫卹法》修法最快也要下個會期才會繼續處理。屆時國民黨將舉行立法研習會，決定是否將此法列入本屆第三會期優先法案。