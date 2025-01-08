藍委羅智強：綠搞大罷免會被民眾憤怒淹沒

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）民進黨團“立法院”黨團總召柯建銘、“政務委員”陳時中都喊出要對藍委祭出大罷免。外傳中國國民黨中央也將成立“罷免指揮總部”罷免民進黨籍“立委”反制。國民黨籍“立委”羅智強今日受訪表示，民間對綠營搞大罷免感到憤怒，民進黨會被人民的憤怒淹沒，民進黨籍“立委”當然也要承受罷免。



外傳國民黨中央將成立“罷免指揮總部”，以應對綠營的罷免攻勢，雖然總部由誰主導、如何運作，尚無具體方案，不過藍營內部不少人倡議正面對決，“以罷制罷”。



羅智強今日受訪表示，根據“新國會智庫”的民調，今天台灣有70%的民眾不贊成大罷免，民進黨籍“立委”吳思瑤也說罷免不該成為政治報復手段，這句話講得很好，可是應該說給柯建銘聽，因為是柯建銘開第一槍說要罷免41席國民黨區域“立委”。很明顯賴清德與柯建銘是在唱雙簧，可是自己要勸告賴清德，民進黨推動罷免，推翻的是民主制衡最核心的價值。



羅智強指出，自己已經接到非常多民眾的反映，他們對民進黨要大罷免感到非常憤怒，當民進黨執行大罷免，台灣就只剩下一黨專政，柯建銘這樣主張，就是要一黨專政，當台灣人民是塑膠嗎？會忍受民進黨一黨專政嗎？全民會用憤怒來告訴民進黨，你如果用大罷免破壞民主制衡，那民進黨確定吳思瑤不會被人民的憤怒淹沒嗎？民進黨籍“立委”王定宇不會被人民的憤怒淹沒嗎？所有民進黨籍“立委”不會被人民的憤怒淹沒嗎？



羅智強說，賴清德身為執政者，應該努力創造和諧降低對立，但台灣非常無奈，執政黨每天就只想著翻桌、報復搞大罷免，動員假的公民團體透過補助來請客吃飯搞罷免，台灣就是這個狀況。民進黨該擔心的不是國民黨要做什麼，而是要擔心全民的憤怒，民進黨籍“立委”也要承受罷免。