綠又要增防務預算　羅智強嗆問台灣更安全？

藍委羅智強受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）台“外交部長”林佳龍接受外媒專訪時表示，會增加防衛開支向美國購買武器。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強今日受訪時表示，民進黨執政下每年防衛預算已經來到新台幣6000億元，是馬政府時代的兩倍，但民進黨執政，台灣是更安全還是更不安全？



林佳龍接受“日經亞洲”獨家訪問時表示，將回應美國總統當選人特朗普的呼籲，我們當然準備增加我們的“國防”預算。更大筆的“國防”預算會反映在我們的軍事採購上，包括向美國購買武器。



羅智強表示，台灣當然需要防衛戰備力量，但是馬英九政府時期與“賴政府”時期有一項最大不同，就是馬政府可以兼顧防衛需求與預算的使用，一方面對防衛裝備需求，與美方有良好的溝通談判能力，所以當時台灣的安全也非常牢固，可是防衛預算就是每年3000億元左右，如今民進黨已經超過6000億元了，來到馬政府的兩倍之多。



羅智強指出，所以我們就要問，“賴政府”在防衛的投資，對“國安”到底增進了多少？兩岸的關係越來越緊張，根據“新國會智庫”的民調，過半民眾認為10年內台灣戰爭風險會上升，包括大陸頻繁軍演以及越過“海峽中線”。民進黨執這8年，對台海防衛縱深幾乎是棄守了，在這種情況下你要增加防衛預算，是不是也該說服人民，民進黨執政台灣是更安全還是更不安全？