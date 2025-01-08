藍設罷免指揮總部？賴士葆：不能坐以待斃

藍委賴士葆。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、“政務委員”陳時中都喊出要對藍委祭出大罷免。外傳中國國民黨中央也將成立“罷免指揮總部”罷免綠委反制。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，民進黨當家還鬧事，國民黨不能坐以待斃，還繼續躺著是不對的，對罷免指揮總部樂觀其成。



賴士葆表示，地方傳來的聲音是連民進黨籍地方議員都要罷免，這樣也能結合國民黨籍議員一起戰鬥，事半功倍。



外傳國民黨中央將成立“罷免指揮總部”，以應對綠營的罷免攻勢，雖然總部由誰主導、如何運作，尚無具體方案，不過藍營內部不少人倡議正面對決，“以罷制罷”。



賴士葆昨日受訪指國民黨“立院”黨團大會決議，也將罷免民進黨38席區域“立委”進行反制。不過國民黨團副書記長王鴻薇說，這僅是賴士葆的個人意見，黨團大會沒有做成決議。



賴士葆今日表示，昨天自己的發言，黨團幹部有不同解讀，可是自己明確知道，自己講的話就是國民黨中央的意思，會分階段執行，因為我們不再忍耐了，照理說執政者應該當家不鬧事，當家的人還要鬧事，我們當然要起來面對起來迎戰。



賴士葆指出，昨天黨團大會討論非常熱烈，討論的氛圍就是我們不能坐以待斃，所以黨中央如果有這樣的規劃，我們樂見其成。而且昨天很多支持者都反映，很支持罷免綠委的做法。柯建銘說要罷免，“政務委員”陳時中也說要全面罷免，“行政院長”卓榮泰也沒幫陳時中緩頰，可見“行政院”與民進黨團都要罷免41席國民黨籍“立委”，如果我們還躺在哪裡，那真的不對。