預算審查　郭智輝強調永續發展與綠能轉型

郭智輝進行報告。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)“立法院”經濟委員會於8日審查2025年度“中央政府”總預算案中“經濟部”相關非營業部分預算，包括經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金及核能發電後端營運基金等內容。台“經濟部長”郭智輝於報告時表示，未來一年將以穩定民生、推動能源轉型與促進永續發展為重點，並呼籲委員支持相關預算。



“立法院”8日經濟委員會審查2025年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分關於“經濟部”主管經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。“經濟部長”郭智輝應邀赴“立院”報告並備詢。



郭智輝首先表示，經濟作業基金下的科技產業園區作業基金與產業園區開發管理基金，將繼續負責維護科技與產業園區的設施，同時透過電價競標回饋金等收入增加，進一步擴充公共設施與服務的範圍。高雄軟體園區的第二園區建設也列入投資計劃，展現“經濟部”對產業發展的支持。



在水資源作業基金部分，郭智輝表示，將優先處理水庫及河川清淤與災害搶修等工作。同時，為因應溫泉產業發展，預算也涵蓋溫泉政策研究與管理。雖然部分預算因電價調整有所減少，但水資源相關設施的投入依然是核心目標，台南與新竹的海水淡化廠工程也在推進中。



針對經濟特別收入基金，郭智輝表示，“經濟部”計劃透過五個子基金支持節能技術研究、再生能源推廣及中小企業的數位轉型。其中，再生能源部分將加速示範補助計劃推行，中小企業發展基金則著力於數位升級與優化服務。