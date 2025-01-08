“救國團”充公　台媒：土地最後可能賣給財團

“救國團”大樓位於台北市民權東路上。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電／“救國團”歷經黨產會長年追殺，絕大多數資產均已被凍結，團內整體財務與經營大受傷害。知情人士無奈地說，金山活動中心現已是荒煙蔓草，澄清湖青年活動中心也缺乏維護，民進黨政府掠奪之後又沒有作為，不排除最後打算變賣給財團以圖利。



“立法院”會三讀通過《觀光發展條例》部分條文，其中包含“救國團”青年活動中心等非以營利為目的，且提供特定對象住宿的場所，可再延後5年完成旅館登記。即便“救國團”於7日已對支持此案的“立委”表達感謝。但面對民眾感嘆國旅太貴之際，也令人懷念起昔日“救國團”高CP值的青年學子平價旅宿。



根據《中時新聞網》報導，“救國團當初做了很多事”。一名熟悉團務的學者表示，“救國團”組織龐大，除社會熟悉的活動中心，還設有學苑，曾是許多外地學子的最佳寄宿所在。過去台北與台中都有設點，其中台北學苑位於敦化北路與南京東路口，也就是在小巨蛋正對面，位處精華地段。不過這塊地被黨產會收歸公有後拆除，“國有財產署”將地上權標售財團，現建成企業總部及豪宅，無法再服務青年學子。



該名學者說，學苑減少，主要緊扣社會風氣變化。過去大學與高中數量不多，很多學校甚至沒宿舍，大批學子須遠赴外地就學。由於經濟狀況不佳，為支應他們求學，才會提供這樣的住宿環境。現在全台僅剩花蓮與嘉義兩處還設有學苑，協助清貧學子。



除了學苑，“救國團”在全台多處設有活動中心。這幾年在黨產會不斷追討之下，也相繼收歸政府所有，其中包含金山活動中心在2023年3月被判定為不當黨產，同年6月30日結束營運。位於高雄市的澄清湖青年活動中心也在2016年底停止營運。



該名學者說，對於民進黨政府掠奪“救國團”財產，又缺乏作為，土地很有可能最後賣給財團。