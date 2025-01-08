綠出招　稱藍白封殺“憲法”法庭丟包高虹安

左起民進黨發言人吳崢、綠委吳沛憶、律師陳又新。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，提高“釋憲”門檻，“行政院”認為窒礙難行，2日提出覆議。民進黨中央8日開記者會抨擊，藍白惡意封殺“憲法”法庭，致使法庭停擺，這是人民行使權利救濟的最後途徑，完全是摧毀民主及“憲法”，最諷刺的是，曾為台灣民眾黨籍的新竹市長高虹安，就是要仰賴最後一條路“釋憲”，如今民眾黨是在丟包高虹安嗎？



針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言發動“雙罷”，傳出中國國民黨中央將成立“罷免指揮總部”罷免綠委反制。民進黨發言人吳崢表示，民進黨都是強調優先處理“福國利民”法案，但國民黨總是提出自肥法案，現在又想搞惡意罷免，在“立院”內外都採焦土作戰，相信台灣人民都不會認同“藍能你不能”。



“立法院”會7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，未來警消、海巡退休所得替代率最高80%，民進黨“立法院”黨團痛批“違憲”、將提“釋憲”。針對國民黨此舉是否使警消鐵票歸隊藍營、衝擊綠營支持？民進黨發言人吳崢8日表示，國民黨企圖用政策買票行為，才是破壞財政平衡、害全民埋單，也衝擊第一線年輕警察權益，將尊重行政部門提出權利救濟。



“立法院”去年12月20日三讀通過《修正“憲法”訴訟法》修正案，明定參與“憲法”判決的大法官最低人數為10人，而宣告“違憲”的大法官最低人數為9人。現任大法官僅8人，明天若7位大法官被提名人都遭封殺，“憲法”法庭也將隨之停擺。



民進黨中央黨部8日舉行“人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺‘憲法’法庭”記者會，與會的有民進黨籍“立委”吳沛憶、黨發言人吳崢、律師陳又新。



吳沛憶表示，藍白聯手摧毀台灣民主“憲法”，沒討論直接通過憲訴法，完全破壞台灣司法。而民眾黨11日又要上街遊行，國民黨要聲援響應，這樣用政治手段恫嚇台灣司法獨立性，是對台灣民主的傷害。理應要邀請“司法院”來“立院”討論說明，可互相辯論攻防，但藍白既通過“國會”擴權法案後，變本加厲，更沒讓“司法院”來說明，國民黨籍“立法院長”韓國瑜更沒收綠委登記發言的權利，屢屢通過違“憲法”案，無限擴張“立院”權力，多數暴力，為政黨政治去鬥爭癱瘓“憲法”法庭，一直通過自肥法案，不斷威脅民眾。要瞭解當初若沒“憲法”法庭，同志婚姻法案也會止步。