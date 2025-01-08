藍營：周五處理憲訴法覆議案不邀卓榮泰報告

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）“行政院”對《“憲法”訴訟法》修法提出覆議案，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，“立院”將於星期五對覆議案進行表決，此次不會邀請“行政院長”卓榮泰對覆議案進行報告，因為《“憲法”訴訟法》屬“司法院”職權，不該由卓長臂管轄、越俎代庖，邀卓來報告只是浪費時間。



另外，傅崐萁也強調，無論加班到多晚，“立法院”一定會在本會期內將總預算案審查完畢。



藍白日前聯手在“立法院”通過《“憲法”訴訟法》修正案，明定召開“憲法”法庭的門檻為10席大法官，另外至少要有9席大法官同意才能做出“違憲”判決。目前“司法院”有7席大法官任期屆滿，現有的8席大法官不足召開“憲法”法庭的法定人數。



“行政院”2日對《“憲法”訴訟法》修法提出覆議。“立院”收到覆議要求後，將召集“立委”記名投票，若超過半數“立委”不同意“政院”覆議案，“行政院”則應接受修法。



國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強8日上午召開“時事回應”記者會。



傅崐萁表示，對於“行政院”提出《“憲法”訴訟法》修法覆議案，我們會在這個星期五積極處理，至於是否會邀請卓榮泰來報告，依照《“立法院”職權行使法》，我們“得”邀請“行政院長”進行相關施政報告，但“憲法”訴訟法的職掌並非在“行政院”，而是在“司法院”。我們很好奇，“行政院”提出《“憲法”訴訟法》修法覆議案，卓榮泰是不是根本就把“司法院”當成“行政院”的司法科、司法局，長臂管轄到“司法院”，要越俎代庖來報告，所以我們當然不願意邀請卓榮泰來報告，這只是浪費時間。



另一方面，傅崐萁表示，“立法院”負責監督施政，年度總預算我們要為人民把關，雖然這會期在短短兩個半月內，密集要通過“考試院”、“司法院”、公平會等人事審查，還有去年度決算以及明年度總預算，通通都要在這短短兩個半月的會期內完成，但國民黨團立場非常清楚，一定要在1月21日會期結束前將總預算審查完畢。



傅崐萁表示，雖然民進黨團總召柯建銘以及“行政院長”卓榮泰用各種方式來刁難“立法院”，提出覆議案等議事干擾，甚至柯建銘帶領民進黨團用拳腳相向的方式癱瘓委員會與院會的運作，意圖延宕總預算審查時程，但是國民黨團要清楚向大家報告，國民黨團在本會期結束前，無論加班加到多晚，一定要把總預算審查完畢。