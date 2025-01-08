“立院”周邊圍牆加掛鐵絲網　綠委指阻民意

“立院”周邊圍牆加掛鐵絲網。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”沈伯洋昨天在社群上爆料“立法院”圍牆加高，認為是國民黨要強行通過選罷法罷免票要比當選票的修法。沈伯洋今天受訪說，加高圍牆非常不合理，把民意阻絕外面，鐵絲網加設是圍牆兩倍高。藍白陣營如果認為通過法令這麼好，為什麼要怕，要築起高牆。



“立法院”內政委員會12月16日排審公職人員選罷法修正草案“加1”版本，即同意罷免票數必須多於當選票數才成立罷免，當天完成初審送出委員會。“立法院”本會期是1月21日休會，民進黨認為國民黨可能在休會前強行通過該修法。



沈伯洋說，青島東路加高圍牆非常不合理，把民意阻絕外面，鐵絲網加設是圍牆兩倍高。總務處說防止樹木生長到外面，但是架設方式不是阻擋樹木，鎮江街那邊沒有樹也加高，這樣說法不能被接受。他詢問是希望週四前完工，但是星期五衹有《“憲法”訴訟法》覆議的議案，藍白如果認為通過法令這麼好，為什麼要怕，要築起高牆。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也說，“立法院”圍牆加高，我們好像在監獄，“立法院”總務處搬出說防止樹木生長，這種說法騙三歲小孩啊，就是擔心民眾衝進“立法院”，週五要進行《“憲法”訴訟法》覆議案討論，要架高圍牆是封鎖“立法院”成為民主地獄。