拼2026？江啟臣促古蹟活化造台中文化城

江啟臣會勘“歷史建築豐原林務局宿舍群”修復工程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天邀集有關單位會勘位於台中市的“歷史建築豐原林務局宿舍群”管理維護情形，該宿舍群為日據時代遺留的文資古蹟，但長期閒置當地，江啟臣協調地方、“中央”公部門合作，展開修復活化工程，目前北側第一期可望於今年4月竣工，南側也獲得“國有財產署”同意負責施作，將斥資新台幣1.7億元修復，未來可望成為台中歷史文化亮點。



由林務局東勢林區管理處權管的“歷史建築豐原林務局宿舍群”，目前北側區域正展開修復工程，該宿舍為日據時代遺留，當時是提供日籍員工住宿以及往來長官住宿與視察需求，於1927年1935年陸續興建宿舍群與招待所，為台中市豐原、東勢一帶林業發展的歷史遺跡。江啟臣8日邀集有關單位辦理會勘，除了掌握北側修復進度，也要求南側的修復工程加速辦理。



江啟臣表示，在台中豐原一帶有許多當年林業發展所遺留的歷史建築，過去他就希望可以將這些文資活化整理再利用，如今總算有了一些進展。目前在北側部分，第一期投入新台幣4千萬元的工程即將完竣，第二期工程更加投入新台幣8千萬元的整修，整理好之後，可望還原過去的林業歷史，讓更多人瞭解台中豐原地區林業歷史過程。



江啟臣說，南側的宿舍群就是比較頭痛的地方，因為已閒置荒廢20年，中間有太多行政過程的拖延，加上管理法規，各單位責任無法釐清，成為三不管地帶。如今在他的督促下，總算國產署願意面對這個問題，讓歷史建築得以活化，而不是放任文資淪為斷壁殘垣。未來將編列新台幣1.7億元展開維護整修，希望南側與北側宿舍群整理好之後，能夠成為台中市很重要的一個林業文化的保存基地，營造台中文化城。