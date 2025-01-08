傅崐萁：藍不會推罷免綠委　賴柯莫唱雙簧

國民黨團召開記者會，出席者包括總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，國民黨團不會對民進黨籍“立委”提出罷免，我們會做好該做的工作，守護好選區，讓“立院”正常運作。同時傅崐萁也批民進黨團總召柯建銘“人老珠黃”，領薪水替賴清德工作很辛苦，只好替賴推動罷免藍委。傅也再次呼籲賴清德與柯建銘不要再唱雙簧，你們對“立院”要進行全面罷免，就是想推動獨裁，我們絕對不會屈服。



對於國民黨內傳出不能坐以待斃，必須“以罷制罷”，將成立“罷免指揮總部”，罷免38名綠委。對此，民進黨團總召柯建銘7日還嗆聲，要罷免就趕快，“國民黨完全中計，這時刻我們等很久了”。



國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強8日上午召開“時事回應”記者會。



民進黨團總召柯建銘、“政務委員”陳時中都喊出要對藍委祭出大罷免。外傳中國國民黨中央也將成立“罷免指揮總部”罷免綠委反制。



傅崐萁指出，每一位代表人民民意的“立委”都有免於恐懼的自由，今天民進黨卻用暴力恐嚇、拳腳相向對待“立院”，甚至動則鼓動群眾包圍“立法院”，台灣有賴清德這樣的暴君及暴政壓迫“立法院”，這在全世界極其罕見。呼籲賴清德不要再玩兩手策略，一手邀請“立法院長”韓國瑜喝咖啡，另一手則叫民進黨團總召柯建銘發動罷免41席國民黨籍區域“立委”。



傅崐萁表示，柯建銘已經人老珠黃，因為柯是領薪水的人，是為賴清德工作的人，又是不分區“立委”，所以柯建銘很辛苦。這些我們都瞭解，賴清德不願意伸出來的手，就由柯建銘來伸，由柯建銘來執行賴清德的想法。再次呼籲賴清德與柯建銘不要再唱雙簧，你們對“立院”要進行全面罷免，就是想推動獨裁，我們絕對不會屈服。



傅崐萁指出，但是我們不會像民進黨、賴清德、柯建銘這樣惡質，國民黨團會做好該做的工作，我們所有的“立委”都會全心全力守好自己的選區，讓“立院”正常運作，國民黨團就是做好本分，我們沒有要對民進黨籍“立委”提出罷免，這是國民黨團的立場。



另一方面，國民黨團先前提出《公職人員選舉罷免法》修法，要求罷免同意票必須大於當選得票，是否將進入院會二讀、三讀？



傅崐萁表示，目前都還在討論中，沒有時間表。