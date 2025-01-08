藍委質疑赴美祝賀團規格低　綠：要打擊韓？

民進黨立法院黨團今天進行輿情回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜擬在18日啟程赴美，代表賴清德參加特朗普總統就職典禮，但目前成員包含韓國瑜僅8人，國民黨“立委”李彥秀認為，目前參訪行程不明朗、參與成員多元性不足，賴恐是在無奈之下指派韓擔任團長，又不想讓韓國瑜此行大加分。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應說，韓國瑜接受賴清度指派帶領朝野“立委”赴美，祝賀特朗普就職，規格與過去一致，與過去沒有不同。原本安排朝野“立委”加上韓國瑜共6位，後來再增過2位名額，人數更多更有氣勢，韓國瑜以院長之姿接受邀請，質疑的人是嫌韓國瑜身份不夠嗎？



吳思瑤也說，李彥秀是訪團成員之一，也認為自己不夠代表性嗎？賴清德彰顯朝野和解一起為台灣拚外交，為什麼要操作這樣言論，是要的打擊韓國瑜嗎？



民進黨“立法院”黨團今天舉行輿情回應記者會，由幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席，黨團總召柯建銘今天沒有出席黨團記者會。



另外，“立法院”會7日三讀通過壯世代促進法讀條文通過，有媒體爆料指提案民眾黨“立委”吳春城“公私不分”，沒有做到“利益迴避”一邊用“立委”身份遊說壯世代法案過關，一邊用與自己關係緊密的“壯世代教科文協會”到處投標中央及地方政府推出的“壯世代”標案。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘表示，這個標案是嘉義市政府的標案，細節他不知道，但是身為“立委”有“立法院”利益迴避問題，“立委”行為行使法的限制，不管哪個“立委”都要完全遵守法律，不能圖利，至於吳春城與這個團體關係應該要調查。