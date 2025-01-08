綠疑“立院”加高圍牆擋青鳥　賴士葆酸想太多

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院”7日在青島東路側進行圍牆加高工程，引發多位民進黨“立委”批評此舉背離民主精神，認為這是藍白陣營為了應對爭議法案而加強防護。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時酸綠委們的擔憂完全是“想太多”，並稱綠委只要開門放人進來圍牆怎麼加高都沒用。他也指出當時三大法案表決時是府方下令要綠委不要放青鳥衝進來的。



“立法院”於7日開始在青島東路側進行圍牆加高工程，官方說明此舉是為維護樹木與結構安全，但此舉卻引發民進黨多位“立委”批評工程背後的政治考量，認為此舉不符民主開放的精神。綠委林俊憲認為，藍白陣營所推法案或許過於引發民怨，才會選擇以增加物理防護的方式因應。他戲稱，這可能是怕民眾“衝進來感謝”。另一位綠委王定宇則嘲諷，藍白陣營害怕民眾的怒火，才導致這樣的防護升級。沈伯洋則表示，施工人員透露工程預計於周四完工，目前青島東路側已在原有鐵網上新增一層鐵絲網。他批評，此工程與台灣民主社會應有的開放包容背道而馳。



針對綠委們的質疑，賴士葆表示，圍牆的高度無法真正阻止民眾進入。賴士葆回憶，反服貿運動期間，除了加高圍牆，還設置了蛇籠與刀片等更嚴密的防護，但抗議者依然用棉被覆蓋刀片後衝了進去。類似情況也出現在年金改革抗議中，他認為，“如果民眾真的要衝進來，加高圍牆根本沒用。”

