徐巧芯：親綠通緝犯狂發臉書　重打司法巴掌

藍委徐巧芯表示，通緝犯林秉文發臉書是在重打司法巴掌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”徐巧芯日前釋出一段陸委會副主委梁文傑2022年與PGtalk負責人、88會館地下匯兌案目前棄保潛逃的通緝犯林秉文同場飲酒影片。對此，林秉文今天發臉書澄清，他和梁文傑沒互動也不熟悉，卻遭受莫須有的指控，還稱自己逃亡是因為有些個人的事需要時間處理，並不是逃避。



林秉文的發文引來徐巧芯留言回嗆，“沒看過這麼囂張的通緝犯，有種回台灣不要發廢文啦 ”。



徐巧芯在“立法院”受訪時強調，現在這狀況，司法機關的顔面要往何處擺？司法機關對台灣民眾黨前主席柯文哲是一套標準，對八八會館案的郭哲敏、林秉文等人又是另外一套標準，對得起社會、民眾嗎？



徐巧芯強調，要再一次呼籲司法單位，針對林秉文這樣棄保潛逃的通緝犯，一定要盡快把他緝捕歸案。而且對柯文哲是用什麼樣方法對待，就應該要加倍對於這些被通緝還在網絡上繼續囂張的混蛋，應該要給他們最嚴厲制裁。



徐巧芯也提及，林秉文現在提到，他還有個人事情沒有處理完，這不就是在串證嗎？在柯文哲案中，依檢察官說法，柯要辭掉黨主席時開了一個會議，處理主席的辭職程序與改選程序，結果被檢方說成是在開串證大會，現在林秉文在臉書上公然說，他要把私事處理完後，才要回台灣，而且他什麼時候回台灣投案，沒有人能夠管，這難道不是在串證嗎？



徐巧芯強調，當時如果檢方有一點點的敏銳度，就會知道林秉文有串證的可能性，是不是就該羈押禁見？所以合理質疑，檢方根本就是在對88會館的所有涉案人輕放，這一點讓大家覺得很不可思議，也讓大家更不相信司法了，是不是跟綠營高層官員有關係的人，他們就算是犯了重大、巨額的經濟案件，也可以以私事為由，用300萬交保之後棄保潛逃，去處理私事、去串證？所以林秉文的臉書發文，是重重打了台灣司法的一巴掌。