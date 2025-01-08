葉元之酸柯建銘吃誠實豆沙包　揭綠介入罷免

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)針對媒體報導，有民進黨中央人士指出，民進黨在全台發起的大罷免皆由公民自主發起，並非黨中央指導或主導一事。中國國民黨籍“立委”葉元之今日受訪時，揭露了他選區內綠營人士介入罷免的各種情況，並指出罷免行動表面上由公民團體發起，但實際上全由民進黨操盤。他痛批民進黨一邊假裝置身事外，一邊在背後推動，質疑此舉是在進行政治鬥爭，並呼籲國民黨採取反制行動。



民進黨團總召柯建銘日前召開記者會，提出“雙罷”主張，內容包括改選“立法院長”及全面罷免41席國民黨籍區域“立委”。此外，有媒體報導民進黨中央人士表示，各地罷免行動都是公民自主行動。



對此，葉元之表示，民進黨雖聲稱罷免行動是由公民團體發起，實際上卻有明顯的政黨介入跡象。他指出，在自己的選區內，不少里長曾被民進黨議員要求協助收集罷免連署書，但大多選擇拒絕，認為此舉有背道義。此外，某些公民團體設置的連署攤位也被質疑是由民進黨人士背後主導，例如有理髮店業者透露，其場地是因前民進黨“立委”羅致政的請託才被用作罷免連署點。



葉元之進一步批評，民進黨在罷免行動中採取了高調的宣傳方式，包括張貼海報及網路動員，甚至連外送平台的設備也成為宣傳工具。他認為，這反映了罷免行動背後的資金運作規模龐大，與其自稱的“公民自主”背道而馳。



葉元之指出，民進黨在過去總是不承認私下操弄公民團體。他酸說柯建銘這次吃了誠實豆沙包，將民進黨暗地裡進行的計劃公開講出。他強調，若國民黨對此不採取任何反制措施，不僅可能喪失支持者信任，也會讓中間選民認為國民黨軟弱可欺。