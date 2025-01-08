被點名罷免　綠委吳沛憶：基層毫無動靜

民進黨籍“立委”吳沛憶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘拋出大罷免中國國民黨籍“立委”，國民黨反制點名優先針對罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸等。吳沛憶接受中評社訪問表示，國民黨若要罷免她，其實毫無理由，只是為了不想其他區域的藍委被罷免，所以要罷免她。基層根本毫無動靜，也無法針對她哪一點“國會”表現進行批判，她會持續勤跑基層、問政，並相信人民眼睛是雪亮，國民黨才該被淘汰。



吳沛憶表示，國民黨其實完全找不到要罷免她的正當理由，只是因為擔心其他區域的藍委王鴻薇、徐巧芯等被罷免，所以就想罷免她，可是實際狀況卻是，在她的選區台北市中正、萬華區卻沒有任何要罷免吳沛憶的領銜人，也沒聽到可能的人選。比如上次要罷免前“立委”林昶佐的是國民黨籍台北市議員鍾小平領銜，但如今鍾小平自己與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹關係不好，若沒正當理由又想提出罷免，那只會被民眾吐口水，大家很厭惡這樣行為。



吳沛憶說，要罷免吳沛憶，總是要說出點什麼理由，比如對她在“國會”問政、選民服務上有何意見？但卻只看到國民黨中央大喊要罷免她，基層卻無人響應。不過，即便國民黨要罷免她，她也會誓死捍衛人民有發起罷免的權利，因這就是民主政治，國民黨自己想沒收人民的罷免權，若她要被罷免，她都會警惕自己、虛心檢討，嚴正面對。請國民黨學習當好民主政黨，千萬別把公民都想像成是民進黨動員的，台灣民主不是哪個政黨能動員，國民黨恐被民主給淘汰。



吳沛憶也向中評社提到，當然早在去年5、6月，黃呂錦茹就召集中正萬華的基層里長開會，說大家要準備好，倘若今年台北市“立委”王鴻薇、徐巧芯等若被提罷免案，那就要罷免吳沛憶，她覺得這理由非常可笑。如今公民團體走上街頭，不管事要罷免王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭、葉元之等，都有提出正當的罷免理由，監督他們的“國會”問政品質。