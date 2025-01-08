葉元之批“政院”有錢養肥貓　沒錢顧警消

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院”7日三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案後，“行政院長”卓榮泰7日晚間表示財政負擔過重窒礙難行。對此，中國國民黨籍“立委”葉元之今受訪時痛批“政院”資金分配失衡，寧可將錢投入光電產業或是養“數發部”之類的肥貓，卻忽視基層警消的需求，並批評民進黨透過網軍操弄世代對立，製造社會矛盾。



“立法院”日前三讀通過《警察人員人事條例》修正案，將警察退休金所得替代率上限調高至80%。對此，“行政院長”卓榮泰表示無法接受，認為此舉將對國家財政造成重大壓力，並稱該法案窒礙難行。



對此，葉元之指出，警察與消防人員長期在高壓、危險的環境中工作，退休後的生活保障理應更為完善。他認為，民進黨長期以來對警消態度冷漠，這次甚至以財政負擔為由否定修法，卻在其他領域大手筆投資，展現出選擇性執政的傾向。他批評政府每年能投入數百億於光電產業和其他項目與養“數發部”之類的肥貓，但卻不願每年撥出20億元為警消提升退休待遇，反映政策價值觀的偏差。



此外，葉元之也痛批民進黨試圖操弄世代對立。他提到，修法通過後，網路上出現大量批評退休警消“過度福利”的言論，顯然是民進黨透過網軍操控輿論，刻意挑起年輕世代與退休人員間的矛盾。他認為這種操作不僅損害了基層警消的尊嚴，也進一步分裂了社會。