警消退俸調高　綠委批藍為鐵票歸隊

民進黨黨團舉行輿情回應記者會，由幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘（右）出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團今天舉行輿情回應記者會時，播放一段“立法院長”韓國瑜2017年選高雄市長與前“人事行政局”長陳庚金同台提到，軍公教人員“能撈就撈，能混就混”的畫面。黨團幹事長吳思瑤並指出，警消惡法讓藍營鐵票可以歸隊，這是操弄公務人員的對立。之後還有反年改法案要送到“立法院”審查，年輕世代選民會有更大力量的集結。



《警察人員人事條例》修正草案7日在“立法院”三讀通過，提高警消、海巡等人員的退休金，而所得替代率最高可達80%。



民進黨“立法院”黨團今天舉行輿情回應記者會，由幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席，黨團總召柯建銘今天沒有出席黨團記者會。



“行政院長”卓榮泰昨晚臉書發文是否意指要對《警察人員人事條例》提出覆議？吳思瑤表示，看到卓榮泰發文，指出警察人員人事條例是錢坑、肉桶法案，除了戕害“憲法”平等原則，藍白用惡修提高所得替代率，違背“行政院”與“立法院”之前做成的決議。之前原住民禁伐補償就已經有共識，增加預算要與“行政院”徵詢並找出合理財源。這樣協定簽訂沒多久藍白又違法，昨天表決通過警察人員人事條例是“違憲”再加一。



吳思瑤也說，至於救濟手段會積極研議、磋商，再度呼籲這只是反年改的前菜，除了警察人員人事條例，國民黨為了自己鐵票要討好特定族群，未來軍公教撫卹條例都列入，要改回之前的年金改革，這是為了政治利益討好特定族群。她認為，應該對現有警消人員從保險金、津貼下手，不是從退休警消人員下手，這是搞錯重點。

