郭智輝稱台智電不會虧損　張嘉郡笑替他擔心

郭智輝接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”經濟委員會的質詢中，中國國民黨籍“立委”張嘉郡對台“經濟部”新設立的綠電售電平台台灣智慧電能（台智電）是否成為“錢坑”提出疑慮，特別是中鋼工會對該平台的抗議。台“經濟部長”郭智輝則回應，這些擔憂源於溝通不良，並強調“經濟部”並未強迫任何企業參與平台。他隨後對台智電的財務運作表現出極大信心，堅定表示平台不會虧損。張嘉郡聽後笑稱：“我都要替您擔心了！”郭智輝則很有信心的回應：“不用為我擔心，這是我的專業”。



“立法院”經濟委員會8日審查2025年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分關於“經濟部”主管經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。“經濟部長”郭智輝應邀赴“立院”報告並備詢。



張嘉郡首先指出，台灣智慧電能的初期由中鋼發起，“經濟部”後來吸引多家泛官股參與，包括耀華玻璃、中華電信、中油、台灣高鐵及“國發基金”等。然而，她質疑這些企業是否真心自願參與，並提到中鋼工會近日抗議平台可能成為“錢坑”，甚至擔心此舉會影響中鋼股價及員工權益。



郭智輝對此回應，重申參與平台的企業皆為自願，“經濟部”並無強迫加入。他表示，中鋼工會的擔憂主要源自於溝通不良，並承諾要求中鋼經營團隊與工會進一步溝通。此外，郭智輝提及，企業隨時可以選擇退出平台，以減輕各方對政策風險的疑慮。

