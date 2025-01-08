小草萬人入黨　陳世軒：看不慣司法迫害

陳世軒。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲請辭後，小草並未爆發退黨潮，反而入黨人數驟增。民眾黨新北市議員、新北市黨部主委陳世軒接受中評社訪問表示，從1日到6日，新北市有約1200人申請入黨，雖大多數人是自己線上申請入黨，但平均也有10多人來服務處詢問入黨事宜，並未出現小草退黨潮。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，遭台北地檢署求刑28年半，台北地方法院1月2日更裁羈押禁見。在柯文哲遭裁羈押前，柯文哲親自前往民眾黨中央召開中央委員擴大會議，並直播宣布請辭黨主席，推薦民眾黨“立委”黃國昌擔任民眾黨代理主席，並呼籲小草不要有退黨潮。黃國昌7日曾表示，這段時間以來，已有逾1萬人入黨。



陳世軒為澳洲蒙納許大學國際關係系、大眾傳播系雙主修。父親陳明義是現任中國國民黨新北市議員，成為台灣選舉史上第一對同時在同個議會的父子檔。



陳世軒接受中評社訪問分析，新北市1200人入黨的年齡分層較平均，除了以往民眾黨吸引的年輕人、中壯年人外，也有很多長輩申請入黨。這波入黨潮，部分原因是柯文哲呼籲“小草別掀起退黨潮”，這反而激起許多人申請加入民眾黨。



陳世軒說，這段時間在地方上服務選民，聽到很多人反映在這4個月期間，看不慣民進黨動用黨檢媒一體傾全力對柯文哲進行司法迫害，這或許是不少人想入黨聲援的主因，才會不見原先外界預期的退黨潮、反而掀起一股入黨潮。



民眾黨11日將舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，據指出，各地方黨部已回報將動員逾50輛大巴北上。

