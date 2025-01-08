春聯仍署名柯文哲主席　支持者搶頭香索取

民眾黨屏東縣黨部曾助理展示今年蛇年春聯與去年龍年的不同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東1月8日電（記者 蔣繼平）農曆春節即將到來，台灣民眾黨蛇年新版春聯、紅包袋、發財金開放民眾索取。民眾黨屏東縣黨部今天一早就有民眾搶頭香，中午也陸續有人來拿，有支持者看到春聯仍署名柯文哲主席，認為有紀念價值，特地跑來領取或收藏。



民眾黨昨天公布2025年的春聯、紅包袋、發財金款式並開放領取，全台各地縣市黨部也同步開放索取。民眾黨屏東縣黨部今天也開放民眾索取，這次共準備1200份的紅包袋、春聯，發財金則有400份，不少民眾聽到消息前來領取。



民眾黨今年的春聯印有“2025蛇來運轉”並署名柯文哲恭賀。紅包袋的正面印有“吉”字，配合蛇年，吉字設計為“蛇”的意象，背面則印有“好事成雙，嘶嘶如意”，嘶為蛇的狀聲詞。發財金則有Q版阿北的圖樣。



“可能是柯文哲擔任主席的絕版春聯！”今天一早就有民眾搶頭香來索取，中午時段也有人潮。有黨代表幫忙其他黨員拿，也有鄰近的早午餐店家幫忙拿幾份放在櫃檯給人索取，有支持者說主席已經換人交棒，趕緊來收藏作紀念。



民眾黨中央黨部指出，此春聯是2024年11月就已規劃，當時柯文哲仍為黨主席，日前才由白委黃國昌代理主席。黃國昌昨也對外表示現在支持者對柯春聯的需求度可能更踴躍，所以就開放讓大家領取。民眾黨全台春聯總量約有3.5萬份。