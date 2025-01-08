與柯建銘不同調！王世堅：反對仇恨式罷免

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提出“雙罷免”，黨內似乎出現雜音。民進黨英系中常委、“立委”王世堅下午出席中常會前受訪說，“我個人是反對仇恨式罷免，我很早就說過”。會跟黨主席建議嗎？他強調，“我個人反對仇恨式罷免”。



柯建銘日前喊出要改選“立法院”正副院長以及罷免國民黨41席區域“立委”，國民黨籍“立委”賴士葆也跟著喊出要罷免民進黨38席區域“立委”。但柯建銘的喊話，似乎與黨中央不同調。不過，親綠民團已在台北市等許多選區發動罷免藍委行動。



藍軍傳出台北市鎖定綠委吳思瑤與吳沛憶將發動罷免。被問到如果國民黨要罷免，自己選區會危險嗎？王世堅說，他一點都不會擔心這個事情，每一位認真“立委”都不會在乎這樣事情。



至於柯建銘拋出“雙罷免”，黨內是否有雜音？他表示，他個人是反對仇恨式罷免，他很早就說過。



民進黨中常委、“立委”陳亭妃出席中常會前，被問到府院黨是否不同調？她說，黨團氣氛沒有不好，國民黨、民眾黨有小動作以及議事攻防都強硬表決，民進黨需要有很多方式應對，沒有黨團跟黨中央不同調。



陳亭妃說，溝通過程中還沒確定要怎麼走，但或許總召擔心把其中一個想法講出來，面對國民黨、民眾黨的動作，我們要有一百種方法，每一種應對都可能是我們的動作。



民進黨中常委林俊憲、蔡易餘以及邱志偉等被問到柯建銘提雙罷免是否與黨中央不同調，都低調沒有回應。