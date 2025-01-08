春節住房率不到五成　盧秀燕號召台中走春

盧秀燕視察和平區裡冷吊橋修復工程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）今年春節期間全台旅宿住房率統計出爐，平均不到四成。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天啟動“和平專案”，到台中山線和平區視察交通及觀光建設，強調台灣西半部未受到地震影響，台中山區好山好水，推薦大家春節到台中山城旅遊走春！



盧秀燕8日到台中市和平區視察交通及觀光建設，並關懷偏鄉校園，首站前往視察裡冷吊橋改善工程進度，該吊橋經過市府與和平區公所一同整建補強後，提升當地交通與觀光量能。



針對“交通部觀光署”公布春節連假全台旅宿住房率，平均36.65%，跌破四成，台中市僅46%。盧秀燕表示，西部不受地震影響，請大家放心，歡迎大家春節多到台中山城旅遊。



盧秀燕提到，市府整建裡冷吊橋，全長約99米、橋面寬約1.6米，橫跨大甲溪，是連接裡冷部落與台8線重要橋樑，這次投入總經費新台幣1354萬多元，自2023年11月15日開工，去年9月4日完成驗收通過並開放通行，讓民眾到訪台中山城旅遊更便捷。



盧秀燕表示，吊橋是和平山區特有的建設，可以減少居民翻山越嶺，她任內共整修及新建了和平區12座吊橋，改善居民通行，也有助於促進經濟及觀光。