回應綠惡罷　朱立倫：備戰不求戰、以戰止戰

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘嗆聲要罷免41席中國國民黨“立委”，國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，身兼民進黨主席的賴清德就是想鬥在野黨，所以柯建銘只是說出了賴清德的意志，但“人不犯我，我不犯人”，只要民進黨做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備。



朱立倫強調，國民黨的態度就是備戰而不求戰，但如果要戰，就會以戰止戰。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，特別針對民進黨可能發動的全台大罷免表示，他在日前元旦升旗典禮上強調，去年台灣政治走入“鬥”的一年，在兼任民進黨主席的賴清德戰鬥意志下，不斷對在野黨攻擊、攻擊再攻擊，鬥爭在野黨與全民。



朱立倫說，他希望今年是“和”的一年，唯有和，才能讓大家團結、一起努力，要鬥還是要和，全在賴清德的一念之間。



朱立倫強調，賴清德不要每天只想當民進黨主席，也不要想癱瘓“國會”，變成綠色獨裁，這絕非“民主國家”領導者所應該做的事。民進黨想讓在野黨在“國會”中沒有半席，這是“民主國家”嗎？但其實柯建銘只是說出了賴清德的意志。



朱立倫呼籲賴清德懸崖勒馬，並重申國民黨態度立場清楚，如果朝野要和，大家就一起為民眾打拼，但本於“人不犯我，我不犯人”的態度，但如果民進黨要做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，國民黨態度就是備戰不求戰，如果要戰，就會以戰止戰。