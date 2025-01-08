朱立倫：該看清綠完全不尊重軍警消的嘴臉

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨昨日聯手在“立法院”推動三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率，最高可達80%，民進黨揚言後續將提出“釋憲”。國民黨主席朱立倫今天在中常會上呼籲，社會大眾看清民進黨的嘴臉，不但製造對立，還要提出“釋憲”，完全不知道要給為“國家”付出最多的軍警消甚至公教同仁一個基本的尊重態度。



朱立倫強調，這項修法對於警、消、海巡、空勤同仁爭取一部分的公平正義，也可以鼓勵現有同仁的士氣，同時也讓更多年輕人願意投入治安、消防的工作，也感謝民眾黨共同通過修法，鼓勵更多年輕人為“國家”努力。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，特別提及昨天藍白聯手在“立法院”通過的《警察人員人事條例》修正草案。他指出，國民黨“立法院”團推動許多福國利民的民生法案，不論是80歲以上老人免適用巴氏量表，或與民眾黨一起合作推動揭弊者保護法，通過壯世代就業促進法，修正觀光發展條例以及警察人員人事條例，每一項修法都是對於長者、觀光業者、公平正義、警消同仁以及壯世代的重要民生法案。



朱立倫說，我們真的是對不起這些警、消、海巡、空勤弟兄，他們為了台灣民眾付出，當民眾在逃時，他們往前衝，犧牲了寶貴生命與健康。而現在所有退休警察人員平均壽命要比一般人少8歲，受傷人數4000多人，死亡40、50人。



朱立倫強調，今天追求的是員警、消防、海巡跟空勤人員、移民署同仁的公平正義，他們是從90%的替代率被砍下來，國民黨只是希望少砍一些，讓這些號稱是第二陸軍、第二海軍、第二空軍的員警同仁，調整到最高80%的替代率，何況要工作36年才能達到80%，請民進黨不要再欺騙年輕人說退休警察都能拿到7萬多元。