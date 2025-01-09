中評關注：藍委不推罷免以退為進有玄機

國民黨團總召傅崐萁（中）表達不會推動罷免綠委，不會卡今年度總預算。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團總召傅崐萁8日親上火線回應時事，表達兩大重點，第一、藍黨團不會推動罷免綠委，第二、一定會通過今年度“行政院”總預算。傅的動作看似放低姿態委屈求全，實則大有玄機，至少有兩大策略目的，第一，尋求降低藍委仇恨值，避免綠營在地方炒熱罷免氣氛。



第二，透過放低姿態，測試賴清德的回應，好釐清大罷免究竟是不是賴的訴求，或只是柯建銘“個人言論”。



朝野衝突與對立看似越演越烈，除了在“立院”議事攻防拳打腳踢之外，柯建銘甚至公開表達將對國民黨籍區域“立委”祭出大罷免，同時也要罷免“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣的職務，形成“雙罷”。



由於地方上對藍委的罷免連署串連越來越密集，藍營戒心非常強烈，也認為不能坐以待斃。藍委賴士葆7日說國民黨籍“立委”對罷免綠委討論熱烈，將提出全面罷免綠委進行反制，8日更有媒體報導說，國民黨中央將成立“罷免指揮總部”罷免綠委進行反制，藍綠罷免大戰看似即將引爆。



據了解，國民黨內部會議討論到柯建銘所說的大罷免，曾花了一段時間討論釐清罷免究竟是柯建銘個人訴求，又或是柯建銘與賴清德在唱黑白臉？畢竟柯建銘在台前興風作浪，是否經賴本人授意，這將影響到民進黨會花多大資源、多大力氣去扭轉“立院”朝小野大的局面。



結果來自國民黨極高層的看法認為，有鑒於賴清德過去在台南市長任內曾經200多天不進議會備詢，可見賴的性格具有高度的鬥爭性，所以必須注意柯建銘的大罷免言論很可能就是賴本人的意思。事後也有媒體報導說，國民黨中央將成立“罷免指揮總部”罷免綠委進行反制，可見國民黨方面初步判斷大罷免潮並非只是柯建銘個人興風作浪，有必要嚴加戒備。

