柯建銘常會提韓國瑜不適任　賴清德沒回應

吳崢轉述柯建銘在中常會談到“立法院”狀況。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中常會，黨發言人吳崢會後轉述常會內容時，媒體詢問是否討論民進黨團總召柯建銘所提雙罷免行動？吳崢表示，立法部門由柯建銘代表出席，談到當前局勢國民黨在“立法院”通過擴權法案，以及選罷法等修法後以個別召委名義扣著不送出。柯再次強調“立法院長”韓國瑜不適任。



柯建銘說，黨團必須要針對韓國瑜作為要展現相應態度，現在雖然民進黨席次是劣勢，但相關提案希望列入公報裡面，未來可以回頭看到這一刻。



賴清德聽完柯建銘黨團相關報告，並未有回應。韓國瑜即將在18日率朝野“立委”赴美，參加美國總統當選人特朗普就職典禮，預計出發前，賴會與韓國瑜見面“喝咖啡”。



吳崢表示，關於民間發起罷免行動議題，中常會沒有進一步討論。而民進黨秘書長林右昌已經報告過，民進黨沒有針對罷免討論，賴清德中常會上也說，在合法合憲上依照憲政管道尋求救濟。“立法院”民進黨是劣勢，但是可以尋求其他方式審視法案，可透過憲政機制調解紛爭，呼籲黨公職審慎面對眼前難題。



吳崢轉述，柯建銘會中也提到，1月21日“立法院”休會，將面臨總預算可能無法審完，目前整體進度落後，前瞻預算與台電追加預算案也要追加處理。柯建銘認為，韓國瑜不適任提案應列入公報，未來回顧歷史可以看到。柯建銘也提到週五“立法院”會要處理“行政院”覆議案，國民黨不讓“行政院長”卓榮泰詢答，柯建銘表達不同意，會因應不讓國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁得逞。