藍委涂權吉挺憨兒　攜手企業購春節愛心禮盒

涂權吉今日攜手企業大量採購憨兒年節禮盒獻愛心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”涂權吉為了力挺在地憨兒，今日攜手企業大量採購由桃園市新屋區“真善美社會福利基金會”所收容憨兒代工製作的年節肉乾禮盒，希望透過自己拋磚引玉的行動，增添憨兒年節禮盒的買氣，讓社會大眾更瞭解憨兒的日常所需。



涂權吉今日邀請緻圓股份有限公司董事長陳興一起到桃園市新屋區“真善美社會福利基金會”的“身心障礙者社區日間作業設施-新屋小作所”參訪獻愛心，包括民進黨籍桃園市議員陳睿生、桃園市社會局身心障礙福利科長李淑香、新屋區里長聯誼會會長黃福禮和多位在地里長都到場見證。



涂權吉表示，他因身為“立法院”社會福利及衛生環境委員會的委員，發現從新冠疫情以來，全台“庇護工廠”或“身心障礙者社區日間作業設施”所生產的商品，近幾年銷路不佳，他在盤整大園、觀音、新屋和楊梅四區的相關機構後，決定在農曆春節前以行動力挺在地憨兒，並邀請企業大量採購由憨兒代工的年節禮盒。



涂權吉指出，企業年節本來就有採購禮盒的需求，若能藉此多大量採購社福機構所推出的年節禮盒，不但能增添社福機構的收入，也能幫助憨兒儘快融入社會，一舉數得，何樂而不為？涂呼籲，現在距離農曆春節僅剩約20天，正是採購年節禮盒的好時機，他希望透過今日的行動拋磚引玉，邀請更多企業一起力挺社福機構與若是憨兒獻愛心。



“真善美社會福利基金會”在1998年創立，已故的創辦人胡得鏘自教職退休從商後，因有感於身心障礙者（又稱憨兒）年長後老無所終，便決定成立基金會提供憨兒就學、就醫、職訓及就業輔導等專業服務。位於桃園市新屋區的“身心障礙者社區日間作業設施-新屋小作所”則在4年前成立，積極協助在地憨兒提升生活能力並融入社區，增加社會參與及與人互動。