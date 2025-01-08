花蓮市愛心禮券13日發放　魏嘉彥送關懷　

花蓮市公所將從13日起發送弱勢戶愛心禮券，市長魏嘉彥（左2）與多位市民代表到賣場採買。（花蓮市公所提供） 中評社花蓮1月8日電／農曆春節將近，花蓮市公所13日起發放愛心禮券，全市千餘弱勢戶，每戶最多可獲2500元（新台幣），方便採買年節、生活所需物品。市公所再度推出與知名插畫家Duncan合作的限定版特色春聯，中國國民黨籍花蓮市長魏嘉彥今天到市場發送並拜早年。



花蓮市公所5年前在國民黨籍前市長魏嘉賢任內，將原本送年菜的傳統，改成贈送愛心禮券，讓弱勢家戶更能彈性運用，也照顧到3口以下的弱勢家庭。今年邁入第5年，將從13日起由里幹事協助發放，將有低收、中低收共1296戶弱勢戶受惠，每戶一口500元，一戶最多5口可獲2500元愛心禮券。



市長魏嘉彥昨天下午與現任議員的魏嘉賢、市代會正副主席李振瑋、黃達祥及多位市民代表，一同到家樂福超市林森店採買，介紹愛心禮券的使用方式，一行人推著購物車，採購衛生紙、白米、糖果餅乾禮盒等，很有年節氣氛。魏嘉彥提醒，愛心禮券可以所需的民生物品，但是不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必留意。



市公所今年再度推出限定版蛇年春聯，同樣有兩款，有Duncan獨家設計款“蛇麼都順”及在地媒體人楊均濰書寫的“蛇麼都平安健康”傳統春聯。魏嘉彥今天一早帶著春聯到重慶市場及中山市場向攤商及民眾拜年。不少民眾看到很有特色的春聯，搶著索取，相當受歡迎。



魏嘉彥說，兩款春聯將分送市內家戶，公所一樓服務台即日起也開放民眾索取，送完為止。此外，他將於16、17日陸續前往復興市場、大同市場、中華市場和美崙市場發春聯，向民眾拜早年。