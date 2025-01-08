韓國瑜晤訪團自爆快被罷免　虧邱議瑩兇巴巴

韓國瑜會見日本台灣商會聯合總會訪問團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見日本台灣商會聯合總會訪問團，過程中韓國瑜充分發揮幽默本領，先自嘲不知道未來還能否接待訪問團，因為他快被罷免了，接著還笑說與會的民進黨籍“立委”邱議瑩笑咪咪時很可愛，兇巴巴時好可怕。整個接見過程笑聲不斷。



韓國瑜今日下午會見日本台灣商會聯合總會總會長東鄉清龍所率的訪問團，其餘與會成員包括國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”邱議瑩以及台灣民眾黨籍“立委”吳春城。



民進黨團總召柯建銘日前公開表達將對國民黨籍區域“立委”祭出大罷免，同時也要罷免“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣的職務，形成“雙罷”。



韓國瑜進場後先和訪團成員們握手致意，接著他說，“接待你們這團過後，不知道還能不能接待下一團，因我要被罷免了。”讓現場笑成一團。



由於綠委邱議瑩選區還有公務，韓國瑜特地讓邱議瑩先發言致意。接著韓國瑜還說，笑咪咪的邱議瑩好可愛，兇巴巴的邱議瑩好可怕，上次還在議場對我潑水。韓這段幽默發言再度讓現場笑翻。



不過邱議瑩當場回覆，她向韓國瑜潑過水，也向韓國瑜敬過酒，因應各種不同情勢的需求。邱議瑩的幽默回覆也讓與會成員們笑了出來，韓國瑜也笑著點頭。



隨後邱議瑩先行離場，韓國瑜不忘再補上一句說，邱議瑩真的很兇，還說，她一走我就說她壞話。全場都被韓國瑜的幽默逗得樂不可支。