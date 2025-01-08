民眾黨周六大遊行　國民黨：歡迎各界出席

文傳會主委李彥秀於國民黨中常會結束後回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭法院羈押禁見，引發支持者不滿，民眾黨號召小草（民眾黨支持者）1月11日司法節上街“釘孤枝”，抗議司法不公。同為在野陣營的中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天對此表示， 黨主席朱立倫日前已表態，歡迎社會各界人士，對於台灣的司法改革不滿意的人，都可以參加。



李彥秀說，所以國民黨尊重也支持個別委員參加該場活動，也歡迎各界人士，只要對於台灣司法改革不滿意者，都踴躍出席11日的活動。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時受訪，針對媒體提問是否力挺白營一事，做出以上表示。



李彥秀指出，朱立倫上周的臉書發文就提到，司法正義向來是在民進黨的政策評比中分數最低的一項，民眾黨用捍衛司法正義的名義走上街頭，相信民眾對此的感受是一樣的，所以朱立倫態度很清楚，就是歡迎社會各界人士，對於台灣的司法改革不滿意，都可以參加這場活動。



李彥秀也說，賴清德上任後，三大司法改革目標全失敗，現在的法律是為個別政黨服務，現在的司法改革，變成是民進黨要的改革才是改革，民進黨不要的，就走“釋憲”程序，相信這不是人民所樂見的狀況，所以也呼籲，歡迎各界人士，只要不滿意台灣司法改革現狀者，都歡迎參加民眾黨11日的活動。