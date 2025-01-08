藍常委孫健萍宣布選黨主席　挑戰朱立倫

國民黨中常委孫健萍宣布參選黨主席，另一位挺朱的中常委何鷹鹭，在一旁質疑孫健萍有什麼能力、資格參選黨主席？。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨今年將改選黨魁，雖然具體時程尚未確定，但中常委孫健萍今日下午在中央黨部宣布參選黨主席，他提出“重建政治論述”、“健全黨務組織”、“深化黨內民主”、“優化政黨文化”、“推動黨政密合”等5項改革方向，承諾要讓國民黨振衰起敝，重拾青年世代與中間選民認同支持，進而在2028年重返執政。



但在孫健萍發表完參選宣言後，挺朱的另一位國民黨中常委何鷹鹭也在場發言，質疑孫健萍嚴重損害國民黨形象，有什麼能力、資格參選黨主席？她還當場撂話“我不把你送到考紀會，我誓不罷休！”而何的談話引發現場一位孫健萍的支持者不滿，雙方一度互嗆，成為小插曲。



目前在大學兼任教職的孫健萍表示，國民黨近年由於缺乏完整、通盤的政治論述，不斷盲目追逐，跟拜民進黨建立的所謂“主流民意”，因而逐漸自我迷失，與創黨精神愈來愈遠。



孫健萍說，民進黨在清理完民眾黨的戰場後，賴清德勢必將矛頭對準國民黨，從下月開始將以各種名義，對國民黨“立委”進行罷免，以改變“雙少數總統”的劣勢。國民黨如果繼續因循綠營所謂的主流民意，未來大選只能持續吞敗。



他也強調，國民黨近年沒有論述，只有口號標語，只有權力與勝選的念想，卻沒有扎實宣揚與踐履價值理念的作為，讓民進黨發展出今天所謂的主流民意，國民黨卻盲目跟隨、失去黨魂與基本價值，不知不覺中出現斯德哥爾摩症侯群的症狀，成為綠營所謂“主流民意”的跟隨者。如果此一病灶不根治，只會受制於綠營所謂的主流民意，而難返執政。

