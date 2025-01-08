韓國瑜：台灣須謹慎戒懼面對美國新變化

韓國瑜致詞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜今日表示，美國候任總統特朗普20日就職，將影響美台、中美關係，大家在不同崗位上都將面臨挑戰，當大的格局在變，我們每個小個體、小螺絲，免不了會被捲入這個大的變化當中，台灣不論“總統”或“立法院”，都謹慎戒懼在面對新的變化。



韓國瑜今日下午會見日本台灣商會聯合總會總會長東鄉清龍所率的訪問團，其餘與會成員包括國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”邱議瑩以及台灣民眾黨籍“立委”吳春城。東鄉清龍本姓陳，彰化社頭人，1966年12歲時隨著父親移民到日本沖繩縣石垣島，去年3月當選總會長。



韓國瑜致詞時表示，現在台灣處境非常辛苦，尤其1月20日美國候任總統特朗普就職後，將影響美台之間的關係、中美之間的關係、中日之間的關係、美日之間的關係，大家在不同崗位上都將面臨挑戰，當大的格局在變，我們每個小個體、小螺絲，有時免不了會被捲入這個大的變化當中。



韓國瑜指出，從台灣來說，不論是行政系統最高的代表也就是“總統”，以及人民最高的代表也就是“立法院”，我們都一樣謹慎戒懼，來面對到新的變化。



韓國瑜表示，台灣到目前為止最需要日本好朋友們幫忙加入CPTPP，因為台灣在國際貿易上不能當孤兒，這件事情太辛苦了。而台商朋友在日本經營很多年，很多人都經營地非常好，人脈也都很廣，可以幫我們把意見反映出去。

