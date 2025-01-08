屏東燈節4燈區11日登場　提燈屏小龍亮相

2025年屏東燈節1月11日登場，今年共有四大燈區，蛇年小提燈“屏小龍”首度曝光。（屏東縣政府提供） 中評社屏東1月8日電／2025屏東燈節1月11日將華麗登場，今年除往年屏東市內萬年溪、縣民公園、勝利星村3燈區，擴大範圍在內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區。蛇年提燈“屏小龍”今天也首度亮相。



屏東縣政府8日舉行屏東燈節活動說明記者會，民進黨籍屏東縣長周春米會中表示，屏東燈節自2022年起以縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區3大燈區為主要場域。今年擴大規模，加入有屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，在龍頸溪畔公園設置客家燈區，成為第4大燈區。期待透過不同主題燈區，融入屏東在地文化及人文風情，讓民眾賞燈之餘，還能深度體驗屏東文化。



周春米說，今年蛇年推出小提燈“屏小龍”，以俏皮蛇蛋造型為設計靈感，屏小龍破蛋而出，展現出生動活潑形象。這款小提燈不僅吹氣就能完成組裝，背在身上相當方便外，還可在底部加入水，瞬間變成氛圍感十足的不倒翁小夜燈，雙重用法與體驗，預計將成民眾爭相收藏搶手好物。



屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，4大燈區分別以“溪．望”、“梅杜莎的奇幻國度”、“流星花園”及“光影綺想”為主題，超過50組藝術燈飾，展現屏東多元文化風貌與光影藝術。



傳播處指出，縣民公園燈區以“梅杜莎的奇幻國度”為主題，打造16座神秘奇幻燈光世界，主燈“梅杜莎的宮殿”佇立在3層水池上，黃色圓形宮殿外圍由6隻巨蛇環繞，以宮殿周圍水景與水霧效果，營造神祕氣息。在亮燈期間每30分鐘有1場130秒燈光展演。園區內還有大型藝術燈飾作品“心田綠洲”、“魔法光陣”、“蛇王的夢境”等，帶領民眾進入梅杜莎神話世界。

