聲援白營　謝龍介：周六上街頭捍衛司法正義

謝龍介在臉書發文表示，本周六，我會走上街頭，捍衛司法正義。(照:謝龍介臉書) 中評社台北1月8日電／台灣民眾黨號召1月11日“111，釘孤枝”遊行，抗議司法不公。中國國民黨籍立委謝龍介今天下午在臉書寫下，“我簡直不敢相信我的眼睛！一個棄保潛逃的通緝犯，教訓大家要‘尊重司法’”，讓他忍不住劈頭就說，“直接講結論，本周六，我會走上街頭，捍衛司法正義。”



簽賭組頭前科犯、“PGTalk”負責人林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2023年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，林秉文竟潛逃出境，7日還兩度高調發文嗆聲稱自己被抹黑。事實上，林秉文過去就是讓職棒染黑的罪魁禍首。



林秉文去年經法官4度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年12月沒收他的新台幣300萬元保釋金並發布通緝，但林炳文已潛逃出境。林秉文7日透過林秉文海海林生臉書粉專發文，高調嗆聲“我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理”，無視法律以及法官傳喚，態度相當囂張。



謝龍介表示，實在是看不下去，因此決定要走上街頭，目的是防止最有權力的執政黨把司法當成鬥爭工具。他受訪表示，從鄭文燦案、陳啟昱案都可以看到司法“高高舉起、輕輕放下”，但針對在野黨卻窮盡一切手段，以柯文哲案來說，可以調100個人來當證人，完全不符比例原則。



而最讓他火大的是，今早棄保潛逃的百億詐騙洗錢嫌犯林秉文，竟透過臉書發文，談自己建立在酒色之上的政商關係，談自己的官司是不實指控，談自己逃亡是有私事要處理，而且，一個棄保潛逃的通緝犯，教訓大家要“尊重司法”，“我簡直不敢相信我的眼睛！”

