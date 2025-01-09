蕭旭岑語中評：就算逆風也要推動兩岸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，馬英九持續推動青年互訪交流。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問表示，民進黨蔡英文、賴清德執政下，兩岸兵凶戰危，兩岸愈糟糕當然愈要推動交流，馬辦不能不做，即便被民進黨、黑熊學院、青鳥狂轟，為了兩岸和平也要做，交流是不會錯的。



蕭旭岑表示，馬辦絕對站在對的一方，很多人到他臉書罵他台奸，但他對得起台灣人，維護兩岸人民安全、推動交流、降低敵意及戰爭風險。馬英九與馬辦就算逆風，或有人覺得太心急也要做，若不做兩岸民間交流，只會更少人願意做，會讓民進黨、黑熊、青鳥更容易散播“抗中”恐懼，因此為了台灣人的安全、兩岸和平，不應該害怕。



蕭旭岑，政治大學新聞研究所碩士，歷任“總統府”副秘書長、“總統府”馬習會小組執行長、“總統府”資安會資安長、國民黨發言人、國民黨文傳會主委、國民黨秘書長辦公室主任、“中央廣播電台”副總台長兼新聞部經理、中國時報政治組副主任兼“國會”線召集人、聯合報新聞記者等。



蕭旭岑表示，近2年多，馬辦已辦了近10次的兩岸互訪交流，包括2023年馬英九回鄉祭祖、大陸運動好手丁寧領銜的陸生團來台，2024年馬英九再訪廣東、陝西、北京、黃帝陵、習馬二會等。他也帶了3組團訪陸，再來是去年11月大陸運動好手馬龍領銜的陸生團來台，緊接著12月16至26日訪哈爾濱“冰雪交流”、成都“大熊貓交流”，都是為了舒緩蔡英文執政後半期到去年賴清德執政，兩岸狀況愈來愈差。

