反制罷免現分歧　藍委：綠營太過分仍會反制

藍委洪孟楷（右二）接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)針對近日親綠公民團體發起的罷免行動，中國國民黨內部對於是否反制存在分歧。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示沒有計劃發動罷免綠委，但身兼文傳會主委的國民黨籍“立委”李彥秀透露黨內準備了18套劇本，另有賴士葆主張全面發動罷免綠委。對此，國民黨籍“立委”洪孟楷今日受訪時，強調應專注選區服務，以實際行動贏得民心；同黨籍“立委”廖先翔則表示無暇參與他區罷免行動，“立委”應以經營地方為首要任務。此外，針對2026年新北市長選舉，外傳有意角逐的洪孟楷則表態支持民調最高者參選，展現國民黨延續執政的決心。



民進黨團總召柯建銘日前召開記者會，提出“雙罷”主張，內容包括改選“立法院長”及全面罷免41席國民黨籍區域“立委”。國民黨內部對於是否發動反制罷免存在不同看法。國民黨團總召傅崐萁表示，黨內沒有計劃發動罷免綠營“立委”，但文傳會主委李彥秀則透露黨內已準備了18套因應劇本，甚至有國民黨籍“立委”賴士葆主張應全面發動罷免綠委。



對此，洪孟楷今受訪時回應，罷免是人民的基本權利，但若成為民進黨為鞏固“國會”多數而採取的政治手段，恐怕難以獲得人民認同。他指出，國民黨目前以被動回應為主，並沒有採取過激行動。他認為，“立委”應該做好自身選區服務，將地方的需求反映到“立法院”，以獲得人民的信任。他強調，若民進黨執政團隊有過分作為，國民黨仍會考慮採取必要的反制行動。



廖先翔則表示，區域“立委”的主要責任是經營地方，推動地方發展。他認為，專注自己的本分比參與跨區罷免行動更為重要。他坦言，地方民眾關心的仍是實際的經濟和建設議題，而非政治角力。



此外，針對國民黨在2026年新北市長選舉的布局。洪孟楷指出，國民黨將全力支持民調最高的候選人代表參選，延續新北市歷任藍營市長周錫瑋、朱立倫及侯友宜所奠定的良好基礎。他表示，新北市的執政成績有目共睹，因此希望黨中央能早日敲定候選人，以便整合黨內資源、全力備戰。他補充道，國民黨將在六都及全台22縣市推出最強候選人迎戰，展現守住地方版圖的決心。