綠批“立院”圍牆加高　藍反酸該放下綠色眼鏡

左起藍委廖先翔、張智倫、洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)“立法院”7日因應樹木生長進行圍牆加高工程，卻遭民進黨“立委”質疑為蓋起“反民主高牆”，試圖阻止公民團體抗議。對此，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今受訪時，批評民進黨對此政治化解讀，並酸諷過去翻牆、破壞秩序的違法行為皆是民進黨籍“立委”所為。國民黨籍“立委”張智倫則諷道民進黨戴著“綠色眼鏡”看問題，並呼籲綠營摒棄偏見，回歸理性討論工程本質。



“立法院”於7日開始在青島東路側進行圍牆加高工程，“立法院”總務處說明此舉是為維護樹木與結構安全，但此舉卻引發民進黨多位“立委”批評工程背後的政治考量，批評此舉是蓋起反民主的高牆。綠委林俊憲認為，藍白陣營所推法案或許過於引發民怨，才會選擇以增加物理防護的方式因應。他戲稱，這可能是怕民眾“衝進來感謝”。另一位綠委王定宇則嘲諷，藍白陣營害怕民眾的怒火，才導致這樣的防護升級。綠委沈伯洋則表示，施工人員透露工程預計於周四完工，目前青島東路側已在原有鐵網上新增一層鐵絲網。他批評，此工程與台灣民主社會應有的開放包容背道而馳。



對此，洪孟楷受訪時指出，“立法院”總務處作為行政單位，其修繕決策應基於實際需求而非政治意圖。他批評民進黨“立委”對這一中立決策的政治化操作，認為將此視為“反民主高牆”是刻意製造爭議。他進一步指出，過去曾有在“立法院”翻牆、偷開鎖等違法行為破壞“立法院”秩序，而這些事件正是民進黨相關人士所為。他以酸諷口吻說：“犯錯的人應該受到制裁與譴責，不是嗎？”藉此反擊民進黨將問題歸咎於圍牆加高的說法。



張智倫則從工程本身的必要性切入，認為圍牆加高只是正常的設施修繕，卻被民進黨“戴著綠色眼鏡”過度解讀。他諷刺地表示，民進黨長期以來抱持被害者心態，對每件事情都抱有警戒與猜測，甚至把單純的工程與政治聯想掛鉤。他呼籲民進黨摒棄偏見，用正常的視角看待總務處的修繕工作，這樣事情才能更加和諧美好。