政治博弈　曾煥程：賴清德、柯建銘矛盾浮現

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月9日電（記者 方敬為）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召罷免“立院正副院長”及41席區域藍委，引發爭議，“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，該舉措形同宣告民進黨介入罷免，對綠營並非好事，研判柯是焦慮感使然，因為本屆民進黨團堪稱一事無成，柯建銘的能力讓賴清德質疑，雙方關係本來就不密切，政壇頻傳賴想換總召，因此柯建銘大張旗鼓，背後其實是賴、柯矛盾。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職，曾參與選戰幕僚工作。



柯建銘4日獨自召開記者會，訴求改選國民黨籍“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣以及國民黨41席“立委”，並且解散“國會”，才能幫助“國會”回歸正常。相關說法引發熱議。柯並在臉書上發表7000多字長文，標記全體綠委，但響應的人不多，外傳。



針對柯建銘的“雙罷”宣告，曾煥程表示，正如同柯建銘所言，是經過思考而動，只是這個思考是偏向個人利益，而非政黨利益，因為當柯建銘出面號召罷免全台藍委之時，等同宣告民進黨介入罷免，執政黨要罷免在野黨“立委”，這在民主政體之下是非常滑稽的事，不只民眾會質疑，就連國際學者都抨擊相關行為。柯建銘當然知道此番操作對綠營有傷，但仍如此行為，就是要凸顯其在綠營內還是有話語權、有影響力。



曾煥程指出，柯建銘要展現在綠營內部的份量，最大原因在於，其總召的位子可能動搖，其實早在2024大選剛落幕的時候，政壇就曾傳出民進黨“立法院”黨團總召可能換人做，因為賴清德與柯建銘的關係並不緊密，雖然最後黨團仍推舉最資深的柯建銘續任總召，但撤換總召的傳聞一直存在。

