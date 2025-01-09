曾煥程：綠營發動大罷免被反噬機率大

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月9日電（記者 方敬為）針對民進黨“立法院”黨團總召日前揚言罷免41席區域藍委，“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，綠營的策略其實是藉大罷免形塑某種對抗氣氛，一旦41區罷免都連署成案，綠營就可以對國民黨貼上“人人喊打”的標籤，並在台灣民眾黨潰散之際，鞏固泛綠基本盤，真正罷免的目標只會主攻幾個較為薄弱的選區，設法扭轉綠營在“國會”的席次劣勢。



曾煥程說，但民進黨發動大罷免的策略其實有很大的盲區，縱使這在政治操作上很合邏輯，可是實務上，民進黨當前在台灣整體民意的支持度也就只有40%，先前綠營認為打垮民眾黨前主席柯文哲就能吸收白營支持者，但事實看來並非如此，民眾黨的支持率觸底反彈，白營支持者對綠營更加憤慨，加上國民黨打算熱戰反制，真正罷免起來，綠營別說扭轉席次，可能反而掉得更多。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職，曾參與選戰幕僚工作。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召，罷免“立院正副院長”及41席區域藍委，曾煥程表示，在柯建銘宣告之前，綠營早在背後運作大罷免，親綠團體已點名全台各地選區藍委，有些縣市甚至早就開始展開連署，如今民進黨正式浮上檯面，綠營介入罷免，固然會引起質疑，但按照民進黨過去擅長的鬥爭路線，此番策略非常符合綠營政治操作的邏輯。



曾煥程說明，民進黨慣用累積“相罵本”來鞏固基本盤，尤其賴清德是“雙少數總統”，沒有蔡英文行政、立法完全執政的條件優勢，面對朝小野大的局面，按照賴清德的強勢性格與作風，決不會設法與在野陣營溝通合作，而是採取對抗策略，要跳脫體制外來“決戰”，對藍委發動全面罷免就是達到其政治目標的方式。

