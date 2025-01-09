中評關注：綠攻勢不斷　盧秀燕繼續不沾鍋？

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）不滿檢調偵辦柯文哲案程序不公，民眾黨11日上街訴求司法正義，國民黨雖然支持，但未動員相挺，藍營主要市長未表態，可能角逐2028大選的台中市長盧秀燕也採取一貫“不沾鍋”態度。然而，綠營除了猛攻白營，日前更宣告對全台區域藍委大罷免，台中藍委都被點名，對盧的政治聲望構成挑戰。反制需要藍白合作，盧秀燕若繼續置身事外，未必有利。



柯文哲涉台北京華城等案遭起訴，歷經二度交保後，再遭羈押禁見，引發支持者不滿，民眾黨號召小草1月11日司法節上街“釘孤枝”，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫也聲援表達支持。



但國民黨除了支持之外，中央黨部並未進一步下達動員令響應集會，朱立倫當天也不會現身會場，藍營地方黨部也都沒有動員群眾相挺，只讓黨公職人員、支持者自主參加。國民黨主要縣市首長，目前僅雲林縣長張麗善宣布出席，其餘均未表態。



被視為可能代表國民黨角逐2028大選的台中市長盧秀燕，面對相關議題也採取一貫“不沾鍋”策略，不對政治議題回應，相關舉措，可能使民眾黨支持者失望。畢竟盧秀燕在2022年競選連任的過程中，台中市民眾黨支持者對盧秀燕相對友善，民眾黨台中市黨部主委江和樹也友盧；2024年區域“立委”選舉，台中市更成為藍白合作的示範區，台中8席區域“立委”藍營大舉拿下6席。如今面對白營訴求司法正義，盧秀燕採取“明哲保身”，後續效應值得觀察。



值得注意的是，繼強力偵辦柯文哲案之後，民進黨日前更宣告對全台區域藍委發動大罷免，攻勢由白營轉向藍營，台中藍委都被鎖定，對盧秀燕的政治聲望將構成挑戰，一旦有藍委被罷免成功，形同盧秀燕在台中的支持度動搖，反制罷免則需要藍白合作，而盧秀燕的不沾鍋卻可能影響台中藍白關係，相關風險不容小覷。

