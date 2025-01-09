涂權吉：綠推仇恨性罷免　藉著民主反民主

中國國民黨籍“立法委員”涂權吉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月9日電（記者 盧誠輝）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前號召罷免全台41席區域藍委，掀起全台罷免潮。中國國民黨籍“立法委員”涂權吉接受中評社訪問表示，民進黨只因為在“立法院”席次未過半，就想推動無差別的仇恨性罷免，但這樣只會勞民傷財讓台灣永無寧日而已，所謂當家不鬧事，民進黨已背棄社會多數民眾的期待，藉著民主反民主。



涂權吉，開南大學碩士，曾任國民黨“立委”廖正井楊梅區服務處主任、國民黨“立委”吳志揚楊梅區秘書。



涂權吉指出，民主就是少數服從多數，就算贏1票也是贏，但民進黨不能選輸就翻臉不認帳，只因為在“立法院”席次沒有過半，就想推動全台大罷免，這樣只會讓選民更加厭惡而已。因為選舉應該是正向的，選民開開心心出門投票投下的是對候選人的“期望值”，但罷免選的卻是對當選人的負面“仇恨值”，這樣只會造成社會對立更加嚴重。



他強調，民進黨這次推動的是“無差別”的仇恨性全台大罷免，並不是因為某位“立委”犯了什麼錯才發起罷免，而是無差別性的要對非民進黨籍“立委”發動罷免，但這些“立委”都才是一年前選民用一張張選票所選出來的，而這樣無差別的罷免，也凸顯民進黨不尊重當初投票給這些委員的多數民意，這是藉著民主反民主的行動。



涂權吉提到，無差別仇恨性罷免只會讓台灣社會更加勞民傷財而已，因為根據過往案例，光是罷免1位“立委”，政府平均就要花費約新台幣1千5百萬元的公帑，若真要全台大罷免62席非民進黨籍“立委”，可能就要耗資近10億元，就算只罷免41席國民黨籍“立委”，也要花費逾6億元，而這些錢都是人民辛勤工作繳稅的血汗錢。

