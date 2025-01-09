林宜正：柯建銘衝在前面　賴不見得不認同

林宜正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）對於民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出“雙罷免”，但黨中央似乎切割。民進黨前副秘書長、辜寬敏基金會副董事長林宜正接受中評社訪問表示，賴清德與柯建銘終極目標一樣，希望政策獲得“國會”支持。怎麼完成目標或許有不同考量，柯講話衝在前面，賴不見得不認同，賴也應該都知道黨團動向，終極目標希望全面執政。



林宜正強調，柯建銘過去在朝野協商扮演很重要角色，今天這個門關了，民進黨就是要改變結構，但應該要務實一點，精準找幾個藍委罷免，喊全面性罷免不夠務實。



林宜正目前為財團法人陽明海運文化基金會執行長，他在柯文哲2014年台北市長選舉時負責組織工作，曾任民進黨副秘書長、“獨派”大老辜寬敏辦公室執行長。



柯建銘拋出“雙罷免”用意何在？賴清德日前談話提到“更大民意”是否就是罷免？兩人目標一致嗎？



林宜正表示，目前“立法院”朝小野大，到目前為止對民進黨來說，朝野協商幾乎無效。過去陳水扁時代也是朝小野大，但以前朝野協商可取得共識，“現在這條路走不通，要怎麼解決？”就是要改變朝小野大狀況，體制內怎麼做就是罷免。那要怎麼罷免，黨內有不同意見。目前已啟動罷免連署的，可以看到發起人都不是熟面孔，這可以看成自發性選民已開展罷免連署。至於會發展成為什麼樣態，對台灣政治影響，目前很難預料。



林宜正說，政治有連動關係，他的看法是要改變現在“立法院”朝小野大可循途徑就是罷免，但是罷免要講求效果，希望改變“立法院”結構的罷免，循著這樣思維怎麼樣改變現有結構，應該針對成功率最高選區集中力量，完成至少6個以上選區罷免，才有下一步補選。如果罷免無法達到“立院”法結構改變的目的，那接下來帶來的政治衝擊很難預料。