郭宥婕：不只墾丁觀光差　是全台灣都不好

屏東觀光創生聯盟理事長郭宥婕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東1月9日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁去年遊客總計214萬2757人次，刷下41年來遊客人數新低，引發討論。屏東觀光創生聯盟理事長郭宥婕接受中評社訪問表示，不是衹有墾丁不好，是全台觀光都不好，海外旅遊熱潮、廉價航空、住宿價格、社會輿論都是原因，有落差必然趨勢，墾丁只是比較明顯。她認為，今年海外旅遊會更熱，競爭會更激烈，只能想辦法做出特色，對於接下來景氣，她只嘆說“講真的，不知道。”



郭宥婕，1967年生，屏東人，中山大學“後EMBA”西灣生生塾。擔任薇米文旅執行長、富達國際旅行社總經理，在觀光產業界有30年資歷，也是屏東觀光創生聯盟理事長，涵蓋屏東縣食、宿、行、遊、購、娛等相關產業業者。



根據墾管處官網7日公布統計資料，“墾丁國家公園”遊客去年總計214萬餘人次，扣除2021年因疫情三級警戒管制僅201萬多人次，可說創下41年有統計以來史上最低記錄。根據過去統計，墾丁旅遊人數最低的3次包括1996年的249萬人次，1995年的263萬人及1994年的260萬人。



郭宥婕表示，不是衹有墾丁不好，而是全台觀光其實都不好。原因，第一，台灣民眾都想到海外旅遊，且廉價航空便宜，機票加酒店搭配起來CP值高，如果過去海外旅遊預算五天新台幣兩萬到三萬元，有廉航就可能降到一萬到兩萬元。透過廉航、紅眼航班，來回航班五千到六千元，甚至比台灣本島來回金門馬祖便宜。



郭宥婕說，譬如員工旅遊，飛到海外，與飛到澎湖玩，感覺就是不一樣。所以別說墾丁不好，金門、馬祖、澎湖也都不好，雖然感覺不明顯，是因為航次有限，所以落差不大。因此概略來看，是台灣本地旅遊普遍下降。

